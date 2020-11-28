Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Koronavirüslü kişiler ile temaslılarının bulunduğu tespit edilen Geçitveren köyünde, karantinaya uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle yasaklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika