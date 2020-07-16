Tunceli'de bir köyde karantina 14 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Tunceli'de bir köyde karantina 14 gün daha uzatıldı

Tunceli'de Korona virüs (Covid-19) görünen köylerden Burmageçit'teki karantina kaldırıldı, Altınçevre'de ise 14 gün daha uzatıldı.

Tunceli'de Korona virüs (Covid-19) görünen köylerden Burmageçit'teki karantina kaldırıldı, Altınçevre'de ise 14 gün daha uzatıldı.

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Hozat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada," İlçemize bağlı Altınçevre Köyündeki karantina uygulamasının bitiş tarihinden itibaren 15.07.2020 tarihi saat 17.00 itibariyle ikinci değerlendirmeye kadar 14 gün süreyle uzatılmasına karar verilmiştir"denildi.

Jandarma tarafından giriş ve çıkışların kontrol altında tutulduğu karantinanın uzatıldığı köyde, ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanmaya devam edeceği kaydedildi.

Öteyandan, merkeze bağlı Burmageçit köyündeki karantinanın da kaldırıldığı aktarıldı.

(Serhat Ozan Yıldırım/İHA)

Koronavirüs, Tunceli, Hozat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de bir köyde karantina 14 gün daha uzatıldı - Son Dakika
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