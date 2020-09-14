Tunceli'de bir miktar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Operasyonda 15,89 gram esrar ele geçirildiği aktarılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün kent merkezindeki bazı adreslere operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Tunceli 'de polislerce düzenlenen operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi.

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