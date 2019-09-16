Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi
13 dakika önce
Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:36 Kaynak: AA
Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.
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