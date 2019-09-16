Son Dakika Haberleri: Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

13 dakika önce

Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Tunceli'de bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:36 Kaynak: AA
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