Tunceli'de bir üniversite öğrencisini taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tunceli'de çalıştığı iş yerinde bulaşıkçılık yapan üniversite öğrencisini taciz ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentteki bir işletmede bulaşıkçı olarak çalışan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi H.K'yi taciz ettiği iddia edilen H.P hakkında, mağdurun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınan H.P, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlının buradaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.