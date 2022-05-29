Tunceli'de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu

TUNCELİ'de Eren Abluka-7 Opersyonunda arazi arama tarama faaliyetinde mayın arama köpeği 'Sahil', biri tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı (EYP) buldu. EYP'ler kontrollü şekilde imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu 622 personel, 40 operasyonel timle devam ediyor. Güvenlik güçlerine insansız hava araçlarının yanı sıra mayın, bomba, iz takip, arama kurtarma, uyuşturucu madde bulma, sığınak ve erzak tespiti alanlarında eğitilmiş köpekler de destek veriyor. Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arazi arama-tarama faaliyetinde mayın arama köpeği 'Sahil' biri tuzaklanmış 3 EYP düzeneği tespit etti. EYP'ler alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi.