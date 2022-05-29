Tunceli'de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu - Son Dakika
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Tunceli'de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu

29.05.2022 21:24
Tunceli'de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu

TUNCELİ'de Eren Abluka-7 Opersyonunda arazi arama tarama faaliyetinde mayın arama köpeği 'Sahil', biri tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı (EYP) buldu.

TUNCELİ'de Eren Abluka-7 Opersyonunda arazi arama tarama faaliyetinde mayın arama köpeği 'Sahil', biri tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı (EYP) buldu. EYP'ler kontrollü şekilde imha edildi.

Tunceli'de, 28 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu 622 personel, 40 operasyonel timle devam ediyor. Güvenlik güçlerine insansız hava araçlarının yanı sıra mayın, bomba, iz takip, arama kurtarma, uyuşturucu madde bulma, sığınak ve erzak tespiti alanlarında eğitilmiş köpekler de destek veriyor. Hozat ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arazi arama-tarama faaliyetinde mayın arama köpeği 'Sahil' biri tuzaklanmış 3 EYP düzeneği tespit etti. EYP'ler alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi.

'TUNCELİ JANDARMAMIZIN HASSAS BURNU, SADIK DOSTU' Konuyla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Operasyonlarda güvenlik kuvvetlerimize, sadık dostlarımız arazi arama köpekleri de eşlik ediyor. Bugün Hozat ilçemiz kırsalında yürütülen operasyonlarda Sahil isimli Mayın/EYP arama köpeğimiz, arazide tuzaklanmış, patlamaya hazır 1 EYP düzeneği ile araziye yerleştirilmek üzere hazırlanmış 2 EYP düzeneğini bularak görevini tam manasıyla yerine getirdi. 'Sahil' 4 yaşında. Tunceli jandarmamızın hassas burnu, sevimli sadık dostu" denildi.


Tunceli'de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu
Tunceli'de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu
Tunceli'de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu
Tunceli'de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu
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Kaynak: DHA

Tunceli, Şehit, Nisan, Mayın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de biri tuzaklanmış 3 EYP'yi 'Sahil' buldu - Son Dakika
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