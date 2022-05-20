Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

20.05.2022 09:04
Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi, koruma altına alındı.

Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

TUNCELİ - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde bitkin halde bulunan yaban keçisi, koruma altına alındı.

Mazgirt ilçesinde hareketsiz haldeki yaban keçisini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. Keçinin bulunduğu yere giden ekipler, yaban keçisini alarak şubeye götürdü. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan ve bitki düştüğü belirlenen yaban keçi beslenmeye alındı.

Yaban keçisinin sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı
Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı
Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı
Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

YORUMLAR
500
Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem Tunceli'de 3.5 büyüklüğünde deprem Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor Tunceli'de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor
Kaynak: İHA

Mazgirt, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
09:03 Küresel ısınmaya kedi kumu çözümü! Proje için 2 milyon dolar kaynak verildi
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan kripto paralarla ilgili konuştu: Sıcak bakmıyorum
08:47 Sokak ortasında taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti
08:34 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "SADAT" açıklaması: Kamp fotoğraflarını gördüm
08:26 Motorunu çalan hırsızlardan kaçmak için taksi çaldı! Kaza yapınca polislere yakalandı
08:16 20 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:15 Seçim kabinesi geliyor: İki bakan hariç tüm bakanlar gidici iddiası
08:11 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu dolandırıcılıktan gözaltına alındı
08:09 Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon
08:07 20 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 09:09:12. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de bitkin halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement