Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşen askeri arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşen askeri arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşen askeri arama çalışması başlatıldı

7 saat önce

Tunceli'de eğitim sırasında bottan Munzur Çayı'na düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kurtuldu, akıntıya kapılan bir uzman çavuşun bulunması için çalışma başlatıldı.

Tunceli'de bottan Munzur Çayı'na düşen askeri arama çalışması başlatıldı, System.String[]

Tunceli'de eğitim sırasında bottan Munzur Çayı'na düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kurtuldu, akıntıya kapılan bir uzman çavuşun bulunması için çalışma başlatıldı.

Tunceli- Ovacık kara yolundaki Anafatma mevkisinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda verdiği eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi.

Çaya düşen 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken bir uzman çavuş akıntıya kapılarak kayboldu.

Durumun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından bölgeye AFAD ekiplerinin yanı sıra çok sayıda, jandarma özel harekat, polis özel harekat, kentte bulunan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.

Ekipler, kayıp uzman çavuşun bulunması için bölgede aralıklarla etkili olan ve eriyen kar suları nedeniyle coşkun akan Munzur Çayı'nda tedbirli davranarak çalışmalarını kontrollü gerçekleştirdi.

Anafatma mevkisinden, kent merkezine kadar olan kesimdeki kıyılarda gerçekleşen arama çalışmalarını organize eden Vali Tuncay Sonel'e, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de eşlik etti.

Munzur Çayı, Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:58 Kaynak: AA
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