Tunceli'de, bozkır keleri görüldü - Son Dakika

Tunceli'de, bozkır keleri görüldü

TÜRKİYE'de, nadir görülen, yaşadığı bölgenin toprak rengiyle uyumlu olduğu için fark edilemeyen, bilimsel adı 'Trapelus lessonae' olan tombul kertenkele bozkır keleri, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde görüldü.

TÜRKİYE'de, nadir görülen, yaşadığı bölgenin toprak rengiyle uyumlu olduğu için fark edilemeyen, bilimsel adı 'Trapelus lessonae' olan tombul kertenkele bozkır keleri, Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde görüldü.

Türkiye'de Doğu, Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde, dünyada ise İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Azerbaycan gibi ülkelerin belli alanlarda yaşayan bozkır keleri, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Güneşdere köyünde Canan Güneş ve Yaşar Öner tarafından görüntülendi. Kertenkele türleri arasında en toplu tür olan bozkır keleri, insanları ya da tehlikeli bir durum fark ettiği sırada 3-5 metre gittikten sonra olduğu yerde hareketsiz durarak gizlenmesiyle biliniyor. Bulunduğu bölgenin toprak rengi ile uyumlu olması nedeniyle doğada insanlar tarafından pek fark edilemeyen bozkır kelerini görüntüleyen Canan Güneş, "Arkadaşım Yaşar Öner ile birlikte nohut ekimi yapan çiftçileri ziyaret ettiğimiz sırada bozkır kelerini yol kenarında aniden fark ettik. Zaten çalıların dibine gizlenmişti. Biz önce kurbağa sandık ama yakından baktığımızda bozkır keleri olduğunu fark ettik. Fotoğrafını çektikten bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.

YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan


Canan Güneş, Mazgirt, Türkiye, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de, bozkır keleri görüldü - Son Dakika

Son Dakika

21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 21:51:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de, bozkır keleri görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]