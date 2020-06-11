Tunceli'de bulunan yavru baykuşlar korumaya alındı - Son Dakika

Tunceli'de bulunan yavru baykuşlar korumaya alındı

Tunceli'de bulunan yavru baykuşlar korumaya alındıTUNCELİ'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Tunceli'de bulunan yavru baykuşlar korumaya alındı TUNCELİ'de vatandaşlar tarafından bulunan 2 yavru baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde koruma altına alındı. Pülümür ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki kayalık alanda 2 yavru baykuşu gören çevredekiler, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 yavru baykuşu kayalık alandan alarak korumaya aldı. Ekipler, yavru baykuşların bölgeye nasıl geldiklerini araştırırken, uçabilir ve beslenebilir düzeye geldiklerinde tekrar doğal ortamlarına bırakılacakları öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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