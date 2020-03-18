Tunceli'de Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

Tunceli'de Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü

16 dakika önce

Tunceli'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sade bir programla çelenk koyma töreni düzenlendi.

Tunceli'de Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, System.String[]

Tunceli'de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sade bir programla çelenk koyma töreni düzenlendi.


Çanakkale Zaferi'nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Tunceli'de, korona virüsü tedbirleri kapsamında sade bir resmi tören düzenlendi. Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk konulduğu törende Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.


Törene Vali Tuncay Sonel, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu katıldı. - TUNCELİ

Çanakkale Zaferi, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:38 Kaynak: İHA

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