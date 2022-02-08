Tunceli'de çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çatıda baca temizlerken düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı 94 Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Biter, 3 katlı bir evin çatısındaki bacayı temizlediği sırada düştü.
Ağır yaralanan Biter'i gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Biter müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Biter'in cenazesi, Ovacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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