Son Dakika Haberleri: Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı

27 dakika önce

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı, System.String[]
Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.
Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:16 Kaynak: AA
Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Erdoğan sorusuna yanıt: Bazen rakibimizin kim olduğunu şaşırıyoruz Egemen Korkmaz, Denizlispor ile anlaştı Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:43:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]