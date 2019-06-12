Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
21 dakika önce
Tunceli'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:23
'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
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