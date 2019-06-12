Son Dakika Haberleri: Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı

21 dakika önce

Tunceli'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı, System.String[]
Tunceli'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 12:23 
Tunceli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'ndan Erdoğan sorusuna yanıt: Bazen rakibimizin kim olduğunu şaşırıyoruz Egemen Korkmaz, Denizlispor ile anlaştı Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı CHP'li Özkoç: Yeni askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koyduk

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:44:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de çatışma: 4 asker yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]