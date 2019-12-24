Tunceli'de "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesi - Son Dakika
Son Dakika Politika Tunceli'de 'Çay Sizden, Sohbet Bizden' projesi - Son Dakika

Tunceli'de "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesi

6 saat önce

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, yürüttükleri "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesinde önümüzdeki yıl 4 bin aileyi ziyaret etmeyi planlandıklarını aktardı.

Tunceli'de

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, yürüttükleri "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesinde önümüzdeki yıl 4 bin aileyi ziyaret etmeyi planlandıklarını aktardı.


AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesinin devam ettiği belirtildi. 2017 yılından itibaren devam edildiği belirtilen proje kapsamında 2020 yılının startı ise çay içmeyi ve demlemeyi çok seven özel bireylerden Serkan Güler'e ziyaretle başlanıldığı kaydedildi. Ziyarette AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, Güler ile çay eşliğinde türkü söyledi.


Projenin 2017 yılında başladığını belirten AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek."Basın ve Halkla İlişkiler birimimiz öncülüğünde sosyal sorumluluk projelerimiz devam ediyor. 2017 yılı içerisinde toplam dört adet proje başlatmıştık. Bu projelerimiz hala devam ediyor. Çay Sizden, Sohbet Bizden projemizde bu projelerimizden biriydi. Mahalle başkanlarımız aracılığıyla yada partimize telefon açarak bizleri evlerine davet eden vatandaşlarımız başta olmak üzere şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, engeli olan bireylerimiz, yetim ve öksüz kardeşlerimiz, çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bugün de ziyaretlerimiz devam ediyor. 2020 yılı içinde startımızı çay içmeyi çok seven, kentimizde çay denilince akla ilk gelen Serkan kardeşimizin evinden vermek istedik"dedi.


Proje kapsamında 2020 yılında sadece kent merkezinde 2 bin 20 aileyi ziyaret edeceklerine değinen Tek, il genelinde ise 4 bin aileye gitmeyi planladıklarını kaydetti. - TUNCELİ

Serkan Güler, AK Parti, Tunceli, Çay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Partili 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti
CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler Bakan Selçuk'la görme engelli öğrenci arasında duygulandıran diyalog Yeniden başlayan metro hattı çalışmasında, tünel açma makinesi şantiye alanına indirilemedi

Son Dakika Haberleri
22:09 Kaşıkçı'nın nişanlısı: İdamlar cinayetin arkasındaki gerçek nedeni gizleyecek, durdurulsun - Son Dakika Haber
22:01 Meteoroloji'den Samsun ve çevresi için fırtına uyarısı - Son Dakika Haber
22:00 Justin Bieber'ın yeni albümü 2020'de geliyor - Son Dakika Haber
21:54 Elazığ'da metruk evde yangın - Son Dakika Haber
21:53 Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika Haber
21:41 CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş: Parti içerisinden Cuma namazına git dediler - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:12:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de "Çay Sizden, Sohbet Bizden" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]