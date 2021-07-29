Tunceli'de çayda mahsur kalan iki çocuğu AFAD ekipleri kurtardı - Son Dakika

Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki Peri Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bir adacıkta mahsur kalan iki çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Serinlemek isteyen 13 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğun, Peri Çayı'nda yüzdükleri esnada, Tatar Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükseldi.
Çocukların çayın içinde oluşan adacıkta mahsur kalması üzerine, olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, bot yardımıyla çocukları kurtararak, ailesine teslim etti.
Sağlık kontrolünden geçirilen çocukların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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