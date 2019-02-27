Tunceli'de Çiftçilere Destek Ödemeleri Başladı
8 dakika önce
Tunceli'de 2018 yılına ait mazot ve gübre ödemelerinin başladığı bildirildi.
Tunceli'de 2018 yılına ait mazot ve gübre ödemelerinin başladığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ve destek verdiklerini söyledi.
Çiftçilere destek ödemelerinin başladığını belirten Kaya, "2018 yılı mazot ve gübre desteklemeleri kapsamında 4323 çiftçiye 1 milyon 75 bin 730 lira gübre, 4 milyon 436 bin 529 lira da mazot desteği olmak üzere toplam 5 milyon 512 bin 259 lira destek sağlayacağız." dedi.
Kaya, ödemelerin 8 Mart'ta sona ereceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:06 Kaynak: AA
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