Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Çiftçilere Destek Ödemeleri Başladı

Tunceli'de Çiftçilere Destek Ödemeleri Başladı

8 dakika önce

Tunceli'de 2018 yılına ait mazot ve gübre ödemelerinin başladığı bildirildi.

Tunceli'de Çiftçilere Destek Ödemeleri Başladı, System.String[]
Tunceli'de 2018 yılına ait mazot ve gübre ödemelerinin başladığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de her zaman çiftçilerin yanında olduklarını ve destek verdiklerini söyledi.

Çiftçilere destek ödemelerinin başladığını belirten Kaya, "2018 yılı mazot ve gübre desteklemeleri kapsamında 4323 çiftçiye 1 milyon 75 bin 730 lira gübre, 4 milyon 436 bin 529 lira da mazot desteği olmak üzere toplam 5 milyon 512 bin 259 lira destek sağlayacağız." dedi.

Kaya, ödemelerin 8 Mart'ta sona ereceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Orhan Kaya, Tunceli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! Rusya ve Suriye Ortak Açıklama Yaparak ABD Askerlerinin Suriye'yi Terk Etmesi Çağrısında Bulundu

Son Dakika! Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit: Af Çıkarılmasına Karşıyım PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:14:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Çiftçilere Destek Ödemeleri Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]