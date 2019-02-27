Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Çiftçilere Mazot ve Gübre Desteği Ödemeleri Başladı

Tunceli'de Çiftçilere Mazot ve Gübre Desteği Ödemeleri Başladı

7 dakika önce

Tunceli'de 4 bin 323 çiftçiye 5,5 milyon liralık mazot ve gübre desteği ödemelerinin başladığı bildirildi.

Tunceli'de Çiftçilere Mazot ve Gübre Desteği Ödemeleri Başladı, System.String[]
Tunceli'de 4 bin 323 çiftçiye 5,5 milyon liralık mazot ve gübre desteği ödemelerinin başladığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, kentte 2018 yılına ait mazot ve gübre destek ödemelerinin başlamasıyla ilgili bilgi verdi.

2018 yılına ait mazot ve gübre desteği ödemelerinin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başladığını belirten İl Tarım Müdürü Orhan Kaya, "2018 yılına ait mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde, 4 bin 323 çiftçimize mazot desteği olarak 4 milyon 436 bin 529,68 TL ödeme yapılacak.Gübre desteği olarak ise 1 milyon 75 bin 730,20 TL olmak üzere toplamda 5 milyon 512 bin 259,88 TL ödemiş olacağız" dedi.

Ödemelerin 22 Şubat tarihi itibariyle başladığını aktaran Kaya, 8 Mart'a kadar süreceğini kaydetti. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:34 Kaynak: İHA

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