Tunceli'de çiftçilere süt sağım makinesi ve soğutma tankı dağıtıldı

TUNCELİ - Tunceli'de, DAP ile Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Sağlıklı Süt Üretelim projesi kapsamında üreticilere 100 adet süt sağım makinesi ve 25 adet süt soğutma tankı dağıtıldı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, DAP ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde toplam tutarı 541 bin lira olan Sağlıklı Süt Üretelim Projesi çerçevesinde üreticilerimize 100 adet süt sağım makinesi ve 25 adet süt soğutma tankının dağıtıldığı törene katıldı. Burada konuşan Vali Özkan, Tunceli'de göreve başladıklarında bir hedeflerinin ve hayallerinin olduğunu söyledi. Vali Özkan, "Biz Tunceli'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra Tunceli'yi tarım ve turizm kenti yapmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda da Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Bakanlıklarımızın desteği ile arkadaşlarımız, çiftçilerimiz, söz yerindeyse hepimiz gayretle çalışmaya devam ediyoruz. 100 üreticimize süt sağım makinesi, soğutma tankı teslimlerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bugün burada yapacağımız teslimat ile birlikte üreticilerimiz daha rahat daha konforlu çalışma ortamına sahip olacaklar. Tarım kenti olma yolunda sulama projelerimiz, İl Özel İdaremiz, DAP İdaremiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, Orman İl Müdürlüğümüz bu noktada çalışmaya gayretle devam ediyorlar. Bakanımız, yayla yollarının yapımında, üreticinin oraya daha kolay ulaşması konusunda tekrardan bize kaynak aktardılar, bu konuda da çalışma yapıyoruz. Bizim yaptıklarımızdan, yapacaklarımızdan ötesinde sizlerin alın teri, gayreti son derece önemli. Doğru modellerle, doğru işleyişle çalışmanız ve verimli hale getirmeniz hem sulu tarımı hem kuru tarımı hem de hayvancılığı son derece önemli" dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere süt sağım makinesi ile soğutma tankı dağıtımı gerçekleştirildi.