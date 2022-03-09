Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri

09.03.2022 12:57

Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleriTUNCELİ Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri düzenlendi.

Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri

TUNCELİ Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan kayak tesisinde Tunceli ve Elazığ AFAD, Doğada Arama Kurtarma ekibi, Tunceli AFAD gönüllüleri Munzur Arama Kurtarma Derneğinin katılımıyla açık arazide kamplı çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri gerçekleştiriliyor.

5 Mart tarihinde başlayan eğitimlere 25 personel katılıyor.

Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri
Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri
Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Yakınlarının ulaşamadığı kişi evinde ölü bulundu Son dakika haberleri: Yakınlarının ulaşamadığı kişi evinde ölü bulundu Son dakika haber | Yola çıkan yardım konvoyunu, Alman itfaiyeciler alkışlarla uğurladı Son dakika haber | Yola çıkan yardım konvoyunu, Alman itfaiyeciler alkışlarla uğurladı

Arama Kurtarma, Tunceli, Ovacık, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Kötü yorumlara dayanamadı! Putin'in kızı olduğu iddia edilen Luiza Rozova instagram hesabını kapattı
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:36 İngiltere, "Biz cömert bir ülkeyiz" diyerek 300 Ukraynalı mülteci aldı
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:08 Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan-Hazal Kaya tartışmasına gönderme: En iyi kadın oyuncu Ahmet Hakan!
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:03:45. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de, çığda arama kurtarma, acil durum barınakları ve gece intikali eğitimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement