Tunceli'de çığda arama kurtarma tatbikatı - Son Dakika

Tunceli'de acil durumlarda müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla çığda arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Hafta başında etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası ekipler bir yandan yol açma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Tunceli AFAD İl Müdürlüğünce, acil durumlara müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla AFAD gönüllüleri ile MEB-AKUB ve MUDAK ekiplerine muhtemel çığlarda doğru hareket ve intikal, çığda arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı düzenlendi. - TUNCELİ