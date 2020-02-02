Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında - Son Dakika
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Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında

6 saat önce

TUNCELİ'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tunceli'de, çığın düşme anı cep telefonu kamerasında, System.String[]

TUNCELİ'deki Pülümür Vadisi'nde çığ düşme anını, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tunceli- Erzincan karayolu üzerindeki Pülümür Vadisi'nde, cuma günü otomobiliyle yolculuk eden Düzgün Çelik, bir tünelin üzerine düşen çığı cep telefonu kamarasıyla görüntüledi. Görüntülerde çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlatan Çelik, enerji hatlarında kopma meydana geldiğini belirtmesinin ardından, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştı.


Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:12 Kaynak: DHA
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