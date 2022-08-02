Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

02.08.2022 17:43
Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Tunceli'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tunceli'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Bedi Yaylası bölgesinde örtü yangını çıktığı belirtildi.

Helikopter desteğinde bölgeye ekiplerin sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Yaklaşık 500 metrekare alanın etrafı ekiplerimizce çevrilerek örtü yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimizin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de çıkan örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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