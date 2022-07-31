Tunceli'de örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
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Tunceli'de örtü yangını söndürüldü

31.07.2022 21:21
Tunceli'de örtü yangını söndürüldü

Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürülürken, suya düşen bir çocuk ise vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürülürken, suya düşen bir çocuk ise vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Kopuzlar köyü ile Pülümür ilçemiz Doğanpınar köyünde çıkan örtü yangınları ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Pülümür Vadisi'nde suya düşen bir çocuğumuz vatandaşlarımız ve sağlık ekiplerimizin müdahalesiyle sudan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir" denildi. - TUNCELİ

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Tunceli'de iki köyde çıkan örtü yangınları söndürüldü Tunceli'de iki köyde çıkan örtü yangınları söndürüldü Tunceli'deki örtü yangını söndürüldü Tunceli'deki örtü yangını söndürüldü
Kaynak: İHA

Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

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