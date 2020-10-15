Tunceli'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan yangında 4 ev ve eklentileri kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Doğan köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer 3 eve sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ve Çemişgezek Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda söndürülen yangında 4 ev ve eklentileri büyük çapta hasar gördü.
Söz konusu evler ve eklentilerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebini araştırma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
- Kaynak: AA
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