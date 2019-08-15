Tunceli'de cinnet: 3 ölü, 1 yaralı

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Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4'ü ağır 8 yaralı

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk