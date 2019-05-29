Tunceli'de çocuklar, şenlikte doyasıya eğlendi

Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'in desteğiyle ikincisi düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'in desteğiyle ikincisi düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.



Geleneksel hale getirilmesi için başlatılan ve bu yıl ikincisi organize edilen "Tunceli Çocuk Şenliği" Mameki Parkın'da düzenlendi. Şenlik kapsamında, çocuklar müzik dinletileri ve dans gösterileri gerçekleştirilirken, hacıvatk-karagöz oyunu da sahnelendi. Daha sonra müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, öğretmen ve aileleriyle birlikte lunaparkta keyifli anlar yaşadı. Etkinliğin hem geleneksel hale getirilmesinde, hemde düzenlenmesinde büyük katkısı olan Vali Tuncay Sonel'e çocuklar çiçek verip sarılarak teşekkür etti.



Hep bir arada olduklarını ve zamanın çabuk geçtiğini anımsatan Vali Tuncay Sonel," Geçen yıl çocuk şenliğimizin ilkini yapmıştık, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Sevgili çocuklarımız, ailelerimizin ve öğretmenlerimizin emeği ile bir şeyler öğrendiniz. Koca bir sezon geçirdiniz. Birazdan sizleri izleyeceğiz. Sizler hepiniz bizim için çok önemlisiniz. Bakın yaklaşık iki yıldır buradayız. Tunceli artık huzur şehri, 8-13 Haziran tarihlerinde Rafting Şampiyonası olacak. İnşallah gelecekte de sizleri de güzel yerlerde göreceğiz. Sizleri yetiştiren ailelerinize, tüm öğretmenlerimize, milli eğitim camiamıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Çocukların doyasıya eğlendiği şenliğe Vali Sonel'in yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya, Akın Zor, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldı. - TUNCELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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