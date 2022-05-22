Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

22.05.2022 16:20

Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

TUNCELİ - Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli- Ovacık Kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 10 sığınak içerisinde; 25 kg amonyum nitrat, 50 adet EYP düzeneği için kumanda, 50 adet EYP düzenek kablosu, 8 adet pil bloğu, 3 adet ampermetre, 1 adet cep telefonu, 1 adet akü, 2 adet hızar, 15 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 2 adet yağmurluk, 7 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 30 adet palaska, 18 adet sivil elbise, 1 adet battaniye, 200 metre sera naylonu, 10 kg şeker, 5 kg pirinç, 12 kg barbunya konserve, 10 kg çay, 10 kg mercimek, 5 kg bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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