Tunceli'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

23.05.2022 00:57
Tunceli'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde 10 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Ovacık kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda 10 sığınak içerisinde 25 kg amonyum nitrat, 50 adet EYP düzeneği için kumanda, 50 adet EYP düzenek kablosu, 8 adet pil bloğu, 3 adet ampermetre, 1 adet cep telefonu, 1 adet akü, 2 adet hızar, 15 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 2 adet yağmurluk, 7 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 30 adet palaska, 18 adet sivil elbise, 1 adet battaniye, 200 metre sera naylonu, 10 kg şeker, 5 kg pirinç, 12 kg barbunya konserve, 10 kg çay, 10 kg mercimek, 5 kg bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Tunceli Ovacık, Jandarma, Mühimmat, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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