Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı - Son Dakika
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Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı

06.04.2022 11:44
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı

AŞILAMADA yüzde 80,3 oranla mavi kategoride yer alan ve vakaların düşmeye devam ettiği Tunceli'de, Covid servisi ile yoğun bakımda yatan hasta kalmadı.

AŞILAMADA yüzde 80,3 oranla mavi kategoride yer alan ve vakaların düşmeye devam ettiği Tunceli'de, Covid servisi ile yoğun bakımda yatan hasta kalmadı. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Hastanemizin Covid servislerinde vaka, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız kalmadı" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli'de, ocak ayında 100 bin nüfusta 791,44 olan vaka sayısı bu hafta 218,78'e düştü. Aşılamada 80,3 oranla mavi kategoride yer alan kentte, Covid servisi ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta kalmadı. Hozat ilçesinde sıfırlanan vaka sayısı, diğer 6 ilçede ise tek haneli rakamlara düştü. Tunceli kent merkezinde, açık havada maske takma zorunluluğunun kalkmasına rağmen, çoğu kişinin maske taktığı görüldü.

'İLÇELERİMİZDE DE BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE SIFIRLANACAKTIR'İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, özellikle aşılama oranının artmasıyla vaka sayılarında önemli azalma olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız en ufak bir semptomda bile gelip testlerini yapıyorlar ve test sayılarımız oldukça yüksek. Yatan hastalarımız ve pozitif çıkan kişilerin birçoğu hatta neredeyse tamamı asemptomatik seyrediyor ya da hiçbir şekilde şikayeti olmamaktadır. Bundan dolayı hastane yatışımızda ve hastane doluluğunda ciddi bir azalma yaşandı. Gün itibarıyla Covid servisimizde ve yoğun bakımımızda hiçbir hastamız bulunmamaktadır. Servisteki yataklar gördüğünüz gibi bomboş. Önümüzdeki haftalara göre tedbir açısından bir servisimiz açık olacaktır. Hozat ilçemizde vaka kalmadı, diğer ilçelerde ise günlük 1 ya da 2 vaka çıkıyor. Özellikle oradan çıkan vakalarımızı da il dışından ya da komşu illerden gelenler oluşturmaktadır. Özellikle Pülümür ile Pertek ilçemiz için bunu söyleyebilirim. Diğer ilçelerimizin tamamı da birkaç gün içerisinde sıfırlanacaktır. Her zaman söylüyoruz, yaşlılarımızı korumamız lazım ve dikkat etmemiz lazım. Son dönemde yatan hastaların tamamını bu grup oluşturuyordu. Vatandaşlarımız da çok bilinçli ve bundan dolayı servislerimizde şu an hasta kalmadı" diye konuştu.

Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 213 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 213 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 647 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 12 bin 647 oldu

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı - Son Dakika


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