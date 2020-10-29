Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

29.10.2020 13:26
Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı, System.String[]

TUNCELİ'de Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

TUNCELİ'de Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, cumhuriyetin ilanını basit cümlelerle ifade eden ve eleştirenlere tepki gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıl dönümü, Tunceli'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen kutlama etkinlikleri koronavirüs önlemleri altında yapıldı. Vali Mehmet Ali Özkan,  Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

CUMHURİYETİ ELEŞTİRENLERE TEPKİ GÖSTERDİTörende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, cumhuriyet tarihini basit cümlelerle anlatan ve eleştirenlere tepki gösterdi. Bu duruma üzüldüğün ifade eden Vali Özkan, "Cumhuriyetimizi anlatırken basit kelimeler, kısa cümleler hatta bazılarının değimi ile eleştiriler getiriliyor. Hatta bu eleştireler bazen hakarete kadar gidiyor. Biz biliyoruz ki Cumhuriyetimiz ne lafın ne de sözün ne de bir lütfun eseri ne de bağışın sonucudur. Topyekun verdiğimiz mücadelenin eşsiz bir sonucun kıymetli bir emanetidir. Cumhuriyet gözünden sakındığı evladını düşman yurdu işgal ettiğinde vatanı namusu bilip cepheye gönderirken 'Git Kemal'in ordusuna yazıl ve milletimin bayrağını yere düşürürsen gelme' diyen anaların eseri ve emanetidir. Öyle devşirme cümlelerle, basit kelimelerle tarihi anlatıyorum adı altında söz söyleyenlere fırsat tanımayacağız" dedi.'CUMHURİYET GARİBAN MEHMET ÖZKAN'I KÖYÜNDEN ALIP SİZE VALİ YAPTI'Konuşmasında cumhuriyetin önemine de değinen Vali Özkan, şunları söyledi: "Cumhuriyet hepimizi köyümüzden, tarlamızdan, yolumuzdan alıp getirip ilimize ve ülkemize hizmet etsin diye fırsat verdi. İşte cumhuriyet, Ankara'nın Güdül ilçesi Kavaközü köyünden gariban Mehmet Ali Özkan'ı alıp Tunceli'ye vali yaptı. İşte cumhuriyet Şanlıurfa'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan, Hakkari'den, Tekirdağ'dan ve Van'dan garibanı alıp bize doktor yapar. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi hepimizin her şeyidir" diye konuştu.

Tören, Vali Özkan'ın konuşmasının ardından sona erdi.


Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet, Tunceli, Tören, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de, cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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