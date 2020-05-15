Tunceli'de dağ keçileri sürü halinde karayoluna indi - Son Dakika

Tunceli'de dağ keçileri sürü halinde karayoluna indi

TUNCELİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında araçlarda tek, çift plaka ve seyahat kısıtlamalarının uygulandığı Tunceli'de, dağ keçileri de sürü halinde tuz ihtiyaçlarını karşılamak için karayoluna indi. Koruma altında bulunan dağ keçilerine denk gelen vatandaşlar, o anları fotoğrafladı.

Yaban hayvan hayatının zengin olduğu Tunceli'de sık sık görülen dağ keçileri, bu kez Tunceli- Hozat ilçesi arasında karayoluna kadar sürü halinde indi. Kentte Korona virüs tedbirleri kapsamında tek çift plaka ve seyahat kısıtlamasının uygulanması nedeniyle araç yoğunluğu oluşmayan yola inen dağ keçileri yolda tuz ihtiyacını karşıladı. Keçiler, zaman zaman geçen araçlara da aldırış etmemesi dikkat çekti. Karayolunda keçileri gören bazı vatandaşlar ise o anları fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Uzunca süre karayolunda tuz ihtiyaçlarını gideren dağ keçileri kayalıkları tırmanarak ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Dağ keçileri daha önce de Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin merkezine kadar gelmesiyle dikkatleri çekmişti.

Keçileri görüp fotoğraflarını çeken vatandaşlardan Gündoğan Çağ, Korona virüs tedbirleri nedeniyle keçilerin rahatça karayoluna indiği belirterek, herkesin bu hayvanlara sahip çıkması gerektiğini aktardı.