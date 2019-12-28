Tunceli'de dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika

Tunceli'de dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza

6 saat önce

Tunceli'de kaçak dağ keçisi ve tavşan avı yapan 3 kişiye 30 bin lira para cezası kesildi.

Tunceli'de dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza, System.String[]

Tunceli'de kaçak dağ keçisi ve tavşan avı yapan 3 kişiye 30 bin lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri, rutin kontrol ve koruma faaliyetleri kapsamında Nazımiye ilçesi Büyükyurt köyü Dokuzkaya mevkisinde çalışma yaptı. Ekipler bu sırada kaçak şekilde avladıkları bir dağ keçisi ile iki tavşanın etlerini ayıklayan 3 şahsı tespit etti. Doğa koruma ekiplerini gören şahıslar, Pülümür Çayı'na geçerek ormanlık alana kaçtı. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirilerek destek istendi. Bölgeye sevk edilen Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsı da yakaladı.


Şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından toplam 30 bin lira para cezası kesildi. - TUNCELİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kaçak yaban keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza
Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı Hastane deposunda cinsel ilişkiye girdi! Yaptığı savunmadan sonra haklı çıktı

Son Dakika Haberleri
00:29 İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat - Son Dakika Haber
00:29 Kosova'da siyasi çıkmaz: Koalisyon hükümeti bir türlü kurulamıyor - Son Dakika Haber
00:22 İzmir'de otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika Haber
00:18 28 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
23:38 Ayvalık'ta 84 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 01:19:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de dağ keçisi ve tavşan avına 30 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]