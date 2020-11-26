Tunceli'de dağ keçisi vuran şahsa 27 bin 777 TL ceza - Son Dakika

Tunceli'de dağ keçisi vuran şahsa 27 bin 777 TL ceza
26.11.2020 13:38
Tunceli'de dağ keçisini vurarak telef eden şahıs tespit edilerek 27 bin 777 TL tazminat cezası kesilirken, ayrıca idari para cezası da uygulanacağı bildirildi.
Tunceli'de dağ keçisini vurarak telef eden şahıs tespit edilerek 27 bin 777 TL tazminat cezası kesilirken, ayrıca idari para cezası da uygulanacağı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mazgirt İlçesi Kale mevkiinde dağ keçisi vuran şahıs gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve emniyet birimleri ile irtibata geçen DKMP ekipleri bölgeye gitti. Vurularak telef edilen keçi bulundu. Güvenlik güçlerinin desteğiyle yapılan çalışma da keçiyi vuran şahıs da tespit edildi. Şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet etmekten 27 bin 777 lira para cezası kesildi.
Koruma altında bulunan dağ keçisini vuran şahsa ayrıca idari para cezası uygulanacağı da öğrenildi. - TUNCELİ
Son Dakika ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Yine aynı dolandırıcı! Sarı jelatinle sardığı mermerlerden sonra şimdi de demir çakmakları altın diye sattı