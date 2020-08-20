Tunceli'de dağ sarımsağını korumak için proje başlatıldı - Son Dakika

Tunceli'de dağ sarımsağını korumak için proje başlatıldı

Tunceli'de, endemik bir tür olan ve 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler Listesine alınan Tunceli Sarımsağı'nın bilinçsizce toplanmasının önüne geçmek amacıyla, kadın üreticilere gelir kapısı olmasını hedefleyen "Dağ Sarımsağı Dar Gelirlilerin İstihdam Kapısı Oluyor Projesi" hayata geçirildi.

Tunceli'de, endemik bir tür olan ve 2019 yılında Coğrafi İşaretli Ürünler Listesine alınan Tunceli Sarımsağı'nın bilinçsizce toplanmasının önüne geçmek amacıyla, kadın üreticilere gelir kapısı olmasını hedefleyen "Dağ Sarımsağı Dar Gelirlilerin İstihdam Kapısı Oluyor Projesi" hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle hazırladığı "Dağ Sarımsağı Dar Gelirlinin İstihdam Kapısı Oluyor Projesi"nin kabul edildiği anımsatıldı.

Proje kapsamında, Ovacık ilçesindeki hazine arazisi üzerinde, Tunceli Sarımsağı (Allium tuncelianum) için gerekli tohum, dişcik ve kıskanın üretileceği bir merkez kurulacağı belirtilerek, üretimin yüzde 65'inin, merkezin giderlerini ve çalışanların ücretlerini karşılamak amacıyla vatandaşlara satışa sunulacağı kaydedildi.

Kalan yüzde 35'lik üretimin ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenecek; toprak sahibi olup ekim yapamayan, yoksul, vakıflardan ayni ve nakdi sosyal yardım alan, geçimini doğadan sarımsak toplamak suretiyle sağlayan bireylerden, kadınlara öncelik tanınarak bedelsiz dağıtılacağı bildirildi.

Açıklamada, 18 ay sürecek 1 milyon 114 bin 750 lira bütçeli projenin, Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu ve Ovacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile yürütüleceği belirtildi.

Görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Tunceli'de hem dağ sarımsağını korumak hem de gelir kapısı özelliğini artırmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle hazırlamış olduğu proje, onaylanmış vaziyette. İnşallah ilimize, ilçelerimize ve insanımıza hayırlı olur. Projenin ana amacı, dağ sarımsağını korumak, dağ sarımsağının kendi ortamındaki florasındaki devamını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Projenin hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutladığını belirten Özkan, "Bakanlığımıza da ilimizden şükranlarımızı iletiyoruz. İnşallah bu proje ile dağ sarımsağının hoyratça toplanmasının ve bilinçsizce doğadan koparılmasının önüne geçilecek. İnşallah bölge insanımıza emek ve ekmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya da şunları kaydetti:

"Bizim amacımız bu proje ile üretim istasyonu kurmak, üretim materyali olan kıska, tohum üretmek." ifadesini kullandı.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise "Öncelikle ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Projede emeği olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, ajansımızın uzmanlarının ellerine sağlık diyorum." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de dağ sarımsağını korumak için proje başlatıldı

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:18

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de dağ sarımsağını korumak için proje başlatıldı - Son Dakika
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