Tunceli'de dağ yamacında mahsur kalan 3 keçi kurtarıldı - Son Dakika

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, kurttan kaçarken dağ yamacında mahsur kalan keçiler ekiplerce kurtarıldı.

Aslanyurdu köyünde yaşayan Kekil Bozan'a ait 3 keçi, kurt saldırısından kaçarken dağlık bir alanda kayaların arasında mahsur kaldı.

Keçileri kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtaramayan Bozan, jandarmayı arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda keçileri halat yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Keçilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Bozan da yardımlarından ötürü ekiplere teşekkür etti.