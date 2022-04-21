Tunceli'de debisi artan Munzur ve Pülümür çaylarının taşıdığı yarım tonluk çöp temizlendi - Son Dakika

TUNCELİ'de debisi artan Munzur ile Pülümür çaylarının Uzunçayır Baraj Gölü'ne taşıdığı ve yüzeyde biriken çöp birikintileri, jandarma ve AFAD ekiplerince temizlendi. Toplanan yaklaşık yarım ton çöp, vahşi depolama alanına götürüldü.

Son yıllardaki en fazla yağışın düşmesiyle Tunceli'yi çevreleyen Munzur ve Pülümür çaylarının debisi pik yaptı. Artan debi akarsu yatağındaki çöpleri Uzunçayır Baraj Gölü'ne taşıdı. Baraj gölü yüzeyinde ve kıyısında biriken çöp ile doğal atıklar Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD personeli ile Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekiplerince temizlendi. Yüzeyde botlarla, kıyıda da gönüllerce toplanan yaklaşık yarım ton çöp, vahşi depolama alanına götürüldü.

'VATANDAŞLARIMIZI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Çöp toplanan bölgeye gelen Vali Mehmet Ali Özkan, vatandaşların temizlik konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Gerçekten yoğun kar yağışıyla ve bereketiyle bir kışı geride bıraktık. Tabii yağmurlar ve açan güneşle birlikte vadilerdeki Munzur ile Pülümür coştu. Maalesef ziyarete gelen insanlarca atılan çevresel atıklar, çöpler ve doğal atıklar maalesef iki nehrimizin de buluştuğu Uzunçayır Baraj Gölü'ne geldi. Bugün, baraj gölünde oluşan kirliliğe ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Ben bu vesileyle arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.