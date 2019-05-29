Tunceli'de deprem

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.42'de merkez üssü Nazimiye olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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