Tunceli'de deprem
1 saat önce
Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:07 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.42'de merkez üssü Nazimiye olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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