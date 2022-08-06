Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 adet sığınak içerisinde; 1 adet hızar motoru, 2 adet voltmetre cihazı, 150 metre elektrik kablosu, 20 adet büyük pil, 2 adet piknik tüpü, 1 adet yazıcı, 10 çift ayakkabı, 5 adet sırt çantası, 1 adet tüplü ocak, 1 adet soba, 10 adet şemsiye, 400 metre branda, 300 metre sera naylonu, 20 adet el feneri, 15 kg tütün, 10 kg toz deterjan, 250 adet tükenmez kalem ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Tunceli 'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde bir sığınak içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli'de terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda malzeme ele geçirildi - Son Dakika

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