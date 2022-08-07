Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi

07.08.2022 11:54
Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde iki sığınak içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonları çerçevesinde iki sığınak içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 adet sığınak içerisinde; 1 adet jeneratör, 2 adet güneş paneli, 2 adet ampermetre, 1 adet akü, 13 adet büyük pil, 5 adet pil bloğu, 2 adet büyük tüp, 1 adet matkap, 1 adet kıyma makinesi, 1 adet sırt çantası, 300 metre branda, 200 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

YORUMLAR
500
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi Tunceli'de, teröristlerin kışın kullandığı sığınak imha edildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de artık bayram trafiği yaşanmayacak
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
10:54 ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar
10:41 Meryem Uzerli geçen yıllara rağmen yine gündem olmayı başardı
10:03 Rıdvan Dilmen'den siyah-beyazlıları keyfini kaçıracak yorum: Beşiktaş bu kadroyla şampiyon olamaz
09:55 Yavuz Ağıralioğlu'nun "Müslüman olmayan Türk'e neden insan diyelim?" sözlerine Ümit Özdağ karşı çıktı
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:19 İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 8. kattan düşerek öldü! Annesinin çığlıklarıysa yürek yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 11:55:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement