Tunceli'de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

08.08.2022 19:11
Tunceli'de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli'de devam eden "Eren Abluka-7" operasyonlarında iki sığınakta terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden "Eren Abluka-7" operasyonlarında iki sığınakta terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli Valiliği yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez ve Ovacık kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda iki sığınak içerisinde 150 metre sera naylonu, 1 adet büyük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 7 pil bloğu, 1 adet küçük tüp, 100 metre branda, 5 kilogram salça, 7 kilogram un, 5 kilogram makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

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Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi
Kaynak: İHA

Tunceli Valiliği, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de teröristlere ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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