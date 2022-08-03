Tunceli'de tabanca, fişek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de tabanca, fişek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

03.08.2022 16:39
Tunceli'de tabanca, fişek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda tabanca, fişek, yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren Abluka-7 operasyonunda tabanca, fişek, yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli merkez ve Ovacık kırsallarında gerçekleştirilen operasyonlarda 1.9 mm tabanca, 100 adet 5,56 çapında fişek ve çok miktarda yaşamsal malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Tunceli Valiliği, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de tabanca, fişek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de tabanca, fişek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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