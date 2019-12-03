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Tunceli'de devrilen askeri araçtaki 13 asker yaralandı
6 saat önce
Tunceli'de askeri araç devrildi, 13 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:08 Kaynak: AA
Tunceli'de askeri araç devrildi, 13 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, Tunceli- Pülümür kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 13 asker, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerden biri askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavileri süren askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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