Tunceli'de doğal afetlerde zarar gören yaylacıların hasar tespit çalışması tamamlandı - Son Dakika

Tunceli'de farklı tarihlerde meydana gelen kar yağışı, fırtına nedeniyle mağdur olan yaylacıların hasar tespit çalışmasının tamamlandığı bildirildi.,

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yayla sezonun başlaması ile Tunceli merkez, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde yaylara çıkan üreticilerin çeşitli tarihlerde meydana gelen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle mağduriyet yaşadığı belirtildi.

Yaylacıların yaylalarda meydan gelen doğal afetlerdeki zararlarının yerinde tespit edildiği aktarılan açıklamada, İl Müdürü Orhan Kaya'nın da üreticilerle bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Müdürü Kaya, "Meydana gelen doğal afet nedeniyle zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve kurum olarak her koşulda üreticilerimizin yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Bu ve benzeri doğal afetlerden Allah hepimizi korusun." ifadelerini kullandı.