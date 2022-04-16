Tunceli'de dolan barajın kapakları açıldı, tahliye başladı - Son Dakika
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Tunceli'de dolan barajın kapakları açıldı, tahliye başladı

16.04.2022 11:12

- Tunceli'de dolan barajın kapakları açıldı, tahliye başladı Tunceli'de tam doluluğa ulaşan Pertek Kaçalar Barajının savakları açıldı, su tahliyesi başladı.

- Tunceli'de dolan barajın kapakları açıldı, tahliye başladı

TUNCELİ - Tunceli'de tam doluluğa ulaşan Pertek Kaçalar Barajının savakları açıldı, su tahliyesi başladı.

Tunceli'de bu yıl etkili olan kar ve yağmur, barajların debisini ciddi oranda etkiledi. Dağlardaki karların erimesiyle birlikte temelden 37 metre yüksekliğine ve 4 milyon 210 bin metreküp depolama hacmine sahip olup Pertek Kacarlar Barajı, yüzde 100 doluluğa ulaştı. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, savakları açarak su tahliyesine başladı.

Öte yandan barajda depolanan su ile 6 bin 930 dekar tarıma elverişli arazinin, cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanacağı bildirildi.

Tunceli'de dolan barajın kapakları açıldı, tahliye başladı
Tunceli'de dolan barajın kapakları açıldı, tahliye başladı
Tunceli'de dolan barajın kapakları açıldı, tahliye başladı

YORUMLAR
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Tunceli, Pertek, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de dolan barajın kapakları açıldı, tahliye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de dolan barajın kapakları açıldı, tahliye başladı - Son Dakika
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