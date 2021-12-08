Üye Girişi
Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto - Son Dakika

Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto

08.12.2021 15:26
Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto

TUNCELİ'de hayvanseverler ve STK'lar, domuz avı yapmak için yurt içi ve dışından ile gelen avcıları protesto etti.

TUNCELİ'de hayvanseverler ve STK'lar, domuz avı yapmak için yurt içi ve dışından ile gelen avcıları protesto etti. Doğa Aktivisti Haydar Çetinkaya, "Biz her canlının yaşamının kutsal olduğuna inanıyoruz. İster domuz olsun ister başka bir canlı. Yapılan katliamdır, spor değil" dedi.;

Tunceli genelinde yaban domuzunun popülasyonu kontrolsüz bir şekilde arttığı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, 80 yaban domuz kotası koyarak başvuru yapan avcılara 4 günlük sürek avı izni verdi. Yasal izinlerin alınmasının ardından domuz avı için bölgeye yurt içi ve dışından 12 kişilik avcı grubu geldi. Aralarında siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve hayvanseverlerin bulunduğu bir grup, akşam saatlerinde avcıların konakladığı öğretmenevinin önüne gelerek tepki gösterdi. 'Avcılık Yasaklansın' pankartının açıldığı protestoya katılanlar sık sık slogan attı. Polis ekipleri, grubun dağılması için uyarıda bulundu. Eyleme katılanlar, avcılığa karşı mücadeleye devam edeceklerini ve doğada bulunan hiçbir hayvanın katledilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Alkışlı protestonun ardından grup dağıldı.

'BU BİR KATLİAMDIR'Doğa aktivisti Haydar Çetinkaya, avcılığın spor değil katliam olduğunu belirterek,"Her yıl olduğu gibi bu yıl da av sezonunun başlamasıyla ilimizde hem kaçak hem de yasal avcılık adı altında ne yazık ki doğal yaşamda katliam başladı. Buraya çevre illerden günübirlik gelen avcılar var, hem de av turizmi adı altında gelen avcılar var. Bunlar da acenteler yoluyla geliyor ve belli bir kotayla av yapıyorlar. Şu an ilimizde 12 avcının bulunduğunu biliyoruz ve yaklaşık bir hafta sürecek avla onlarca domuz öldüreceklerini öğrendik. Bunlar öğretmen evinde kalıyorlar çünkü otelciler ve pansiyoncular, avcılara tepki gösterdiği için işletmelerinde yer vermiyorlar" dedi.'BİZ AVCILIĞIN YASAKLANMASINI İSTİYORUZ'

Çetinkaya, canlıların yaşam hakkını savunacaklarını ifade ederek, "Biz her canlının yaşamının kutsal olduğuna inanıyoruz. Onun canını almaya çeşitli yakıştırmalar yapıyorlar. Ata sporu, hobi ve av turizm diyorlar. Bu tarz söylemler altında, doğadaki tüm canlıların katledilmesinin önünü açıyorlar. Biz dağ keçisi için sadece değil, o kutsal olduğu için biraz daha hassasız. Domuz vurulacak ama o da bir canlı. Biz tüm canlıların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Avcılık dediğiniz şey ilkel bir şey, geçmişte kaldı. Günümüzde bu bir katliam seviyesine gelmiştir. Biz genel anlamıyla avcılığın yasaklanmasını istiyoruz" diye konuştu.


- Tunceli
Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto
Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto
Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto
Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto
Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto
Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto

Sivil Toplum Kuruluşları, Haydar Çetinkaya, Protesto, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto - Son Dakika


Son Dakika

Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü
Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu! 15:15 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu! Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti 11:20 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti

Son Dakika Haberleri
15:19 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık
15:18 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü
15:17 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!
15:14 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu!
15:00 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
14:57 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor! 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!         
15:18
Meclis'teki yumruklu kavga böyle başladı! CHP'li vekilin gösterdiği kare, fitili ateşledi Meclis'teki yumruklu kavga böyle başladı! CHP'li vekilin gösterdiği kare, fitili ateşledi         
15:14
Birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile kadını öldüren sanık kendini böyle savundu: 'Bebek senden değil' dedi Birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile kadını öldüren sanık kendini böyle savundu: 'Bebek senden değil' dedi         
14:50
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:33:25. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de domuz avına gelen avcılara protesto - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement