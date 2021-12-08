TUNCELİ'DE DOMUZ AVINA GELEN AVCILARA PROTESTO - Son Dakika

TUNCELİ'de hayvanseverler ve STK'lar, domuz avı yapmak için yurt içi ve dışından ile gelen avcıları protesto etti. Doğa Aktivisti Haydar Çetinkaya, 'Biz her canlının yaşamının kutsal olduğuna inanıyoruz. İster domuz olsun ister başka bir canlı. Yapılan katliamdır, spor değil' dedi.;

Tunceli genelinde yaban domuzunun popülasyonu kontrolsüz bir şekilde arttığı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, 80 yaban domuz kotası koyarak başvuru yapan avcılara 4 günlük sürek avı izni verdi. Yasal izinlerin alınmasının ardından domuz avı için bölgeye yurt içi ve dışından 12 kişilik avcı grubu geldi. Aralarında siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve hayvanseverlerin bulunduğu bir grup, akşam saatlerinde avcıların konakladığı öğretmenevinin önüne gelerek tepki gösterdi. 'Avcılık Yasaklansın' pankartının açıldığı protestoya katılanlar sık sık slogan attı. Polis ekipleri, grubun dağılması için uyarıda bulundu. Eyleme katılanlar, avcılığa karşı mücadeleye devam edeceklerini ve doğada bulunan hiçbir hayvanın katledilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Alkışlı protestonun ardından grup dağıldı.

'BU BİR KATLİAMDIR'

Doğa aktivisti Haydar Çetinkaya, avcılığın spor değil katliam olduğunu belirterek,?Her yıl olduğu gibi bu yıl da av sezonunun başlamasıyla ilimizde hem kaçak hem de yasal avcılık adı altında ne yazık ki doğal yaşamda katliam başladı. Buraya çevre illerden günübirlik gelen avcılar var, hem de av turizmi adı altında gelen avcılar var. Bunlar da acenteler yoluyla geliyor ve belli bir kotayla av yapıyorlar. Şu an ilimizde 12 avcının bulunduğunu biliyoruz ve yaklaşık bir hafta sürecek avla onlarca domuz öldüreceklerini öğrendik. Bunlar öğretmen evinde kalıyorlar çünkü otelciler ve pansiyoncular, avcılara tepki gösterdiği için işletmelerinde yer vermiyorlar? dedi.

'BİZ AVCILIĞIN YASAKLANMASINI İSTİYORUZ'

Çetinkaya, canlıların yaşam hakkını savunacaklarını ifade ederek, 'Biz her canlının yaşamının kutsal olduğuna inanıyoruz. Onun canını almaya çeşitli yakıştırmalar yapıyorlar. Ata sporu, hobi ve av turizm diyorlar. Bu tarz söylemler altında, doğadaki tüm canlıların katledilmesinin önünü açıyorlar. Biz dağ keçisi için sadece değil, o kutsal olduğu için biraz daha hassasız. Domuz vurulacak ama o da bir canlı. Biz tüm canlıların korunması gerektiğini düşünüyoruz. Avcılık dediğiniz şey ilkel bir şey, geçmişte kaldı. Günümüzde bu bir katliam seviyesine gelmiştir. Biz genel anlamıyla avcılığın yasaklanmasını istiyoruz' diye konuştu.