Kazada hafif yaralanan 2 kişi tedavi edilmek üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis , polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kara yolunda hareket halinde olan 4 otomobil arka arkaya çarpıştı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Kanoğlu mevkisinde bir grup domuz sürüsü yolun karşı tarafına geçmek için kara yoluna indi.

Tunceli 'de kara yoluna çıkan domuz sürüsünün yol açtığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

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