Son Dakika Haberleri: Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı
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Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı

2 saat önce

Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nın gece yarışları ve ödül töreni hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası heyecanı, System.String[]
Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası'nın gece yarışları ve ödül töreni hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Kent merkezinde Munzur Çayı üzerinde oluşturulan 400 metrelik yapay parkurda gece yapılması planlanan gece yarışları ve ödül töreni etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle durduruldu.
Bir süre yağmur ve rüzgarın dinmesini bekleyen teknik ekip, Munzur Çayı'nda kontrollerini tamamladı.
Yağmur ve rüzgarın uzun süre etkili olması nedeniyle teknik kurul toplantı yaparak durumu değerlendirdi. Ardından gece yarışlarının ve ödül törenin yapılmamasına karar verildi.
Bir süre yarış alanına yakın bir noktada bekleyen sporcu kafileleri yarışların iptal edilmesi duyurusu üzerine konaklama alanlarına geçti.
Şampiyona yarışları yarın sabah planlandığı şekilde devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Türkiye, Munzur Çayı, Tunceli, Spor
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