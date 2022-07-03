Son dakika haberi | Tunceli'de duygulandıran anlar: Kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları içerisinde namaz kıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Tunceli'de duygulandıran anlar: Kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları içerisinde namaz kıldı

03.07.2022 09:32

Son dakika haber... Tunceli'de duygulandıran anlar: Kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları içerisinde namaz kıldı Tunceli'de kardeşinin şehit düştüğü noktaya ilk defa giden İsmail Çatal, secdeye kapandı ve gözyaşları içerisinde namaz kıldı.

Tunceli'de duygulandıran anlar: Kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları içerisinde namaz kıldı

TUNCELİ - Tunceli'de kardeşinin şehit düştüğü noktaya ilk defa giden İsmail Çatal, secdeye kapandı ve gözyaşları içerisinde namaz kıldı. O anları görenler duygu dolu anlar yaşadı.

2 Temmuz 1995 tarihinde Tunceli merkeze bağlı Cer Tepesi bölgesinde, özel harekat polisi Mehmet Çatal, terör örgütü PKK tarafından atılan pusuda şehit düştü. Ağabeyi İsmail Çatal, şehadetinin 27. yıldönümünde Tunceli'ye geldi. Vali Mehmet Ali Özkan ile bir araya gelen Çatal ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne gitti. Burada şehit Çatal için Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra Çatal, kardeşinin şehit olduğunu noktaya gitti. Çatal gider gitmez kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları arasında namaz kıldı. O sırada ise duygu dolu anlar yaşandı.

YORUMLAR
500
27 yıl sonra tam o noktada! Gözyaşları içinde namaz kıldı, altından acı bir hikaye çıktı 27 yıl sonra tam o noktada! Gözyaşları içinde namaz kıldı, altından acı bir hikaye çıktı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Tunceli'de duygulandıran anlar: Kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları içerisinde namaz kıldı - Son Dakika

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